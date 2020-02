Lotto Cycling Cup telt dit jaar tien manches

De Lotto Cycling Cup, die woensdag in Aartselaar werd voorgesteld, bestaat dit jaar uit tien wedstrijden. Het regelmatigheidscriterium voor vrouwen elite wordt zondag 1 maart afgetrapt met de Omloop van het Hageland. De slotmanche is de Grote Prijs Beerens in Aartselaar op zondag 16 augustus. Met de Ronde van Moeskroen, de 2 Districten Pijl Ekeren-Deurne en de Grote Prijs Beerens zijn er drie nieuwkomers. De GP Dottenijs en de Merxem Classic vallen weg.

“In Aartselaar vond tot 2012 de Memorial Rik Van Steenbergen plaats. “Ik was toen koersdirecteur en wou de traditie van koersen in Aartselaar onderhouden”, meldt Staf Van Mensel. “Uiteindelijk slaagden we er in een interclub te organiseren, namelijk De Ster van Aartselaar. Met de vrouwenkoers slaan we nu een compleet nieuwe weg in. Het is de bedoeling dat we die wedstrijd meerdere jaren gaan organiseren. In augustus starten we onder de categorie 1.2 maar ik wil met ons bestuur volgend jaar al overgaan naar 1.1. Wij bieden de rensters een selectief parcours aan over 7 ronden van elk 18 kilometer. Met de Lotto Cycling Cup zijn we op de juiste trein gesprongen. Elk jaar stijgt de interesse van de clubs en alles wordt bijzonder goed georganiseerd. Wij konden ons dan ook meteen in dit project vinden.”

Twaalf Belgische teams hebben vast startrecht in de Lotto Cycling Cup. Dat zijn Chevalmaire, Doltcini, Lotto Soudal Ladies, Multum Accountants, Cyclotel, De Sprinters Malderen, Illi Bikes, Isorex-No Aqua, Keukens Redant, HOZ Beveren, S-Bikes Agu en Waasland Security-Wase Zon. De andere ploegen mogen naar wens ingevuld worden. Sommige organisatoren willen lokaal talent een kans bieden, anderen mikken dan weer op een internationaal deelnemersveld.

De wedstrijden in de Lotto Cycling Cup:

Zondag 1 maart: Omloop van het Hageland (Tielt-Winge)

Dinsdag 3 maart: Le Samyn des Dames (Dour)

Maandag 13 april: Ronde van Moeskroen Mouscron (Moeskroen)

Zondag 10 mei: Trofee Maarten Wynants (Houthalen-Helchteren)

Zondag 7 juni: Dwars door de Westhoek (Boezinge)

Zondag 14 juni: Spar Flanders Diamond Tour (Nijlen)

Zondag 5 juli: 2 Districten Pijl Ekeren-Deurne (Ekeren-Deurne)

Zaterdag 1 augustus: Erondegemse Pijl (Erpe-Mere)

Zaterdag 15 augustus: Flanders Ladies Classic Sofie De Vuyst (Steenhuize)

Zondag 16 augustus: Grote Prijs Beerens (Aartselaar) .