Victoria’s Secret dumpt honderden ongedragen beha’s

Victoria’s Secret ligt opnieuw onder vuur. Deze keer omdat het Amerikaanse lingerielabel honderden nieuwe beha’s zou hebben weggegooid in plaats van te doneren.

Toen een Amerikaanse vrouw in Centennial, Colorado haar afval naar een nabijgelegen container bracht, ontdekte ze daar honderden ongedragen beha’s van Victoria’s Secret. Zomaar bij het afval gegooid, nadat de lokale vestiging van het Amerikaanse lingerielabel de deuren had gesloten.

‘Die zijn allemaal bestemd voor het stort, terwijl ze ook hadden kunnen worden geschonken aan een daklozenopvang of vrouwencentrum. Een enorme verspilling’, vertelde Melanie Gelinas aan de lokale nieuwswebsite 9News, die het verhaal naar buiten bracht.

Een woordvoerder van het lingerielabel bevestigde in een reactie per e-mail aan Business Insider dat de beha’s van de recent gesloten winkel kwamen, maar benadrukt dat het om samples gaat. ‘Het spijt ons hoe dit moet overkomen. Omdat de winkel zou sluiten, werden alle samples zoals beha’s die werden gebruikt in de paskamers weggegooid. Alle overblijvende stock werd herverdeeld onder andere winkels.’

Voor Victoria’s Secret - dat dicht bij een nieuwe eigenaar staat - is het een nieuwe smet op het blazoen. Het grootste lingerielabel in de Verenigde Staten ziet zijn verkoopcijfers al enkele jaren op rij achteruitgaan, onder meer omdat het zich bleef verzetten tegen inclusie en er steeds vaker verhalen opdoken van ongepast gedrag. Zo pakte The New York Times recent nog uit met getuigenissen van vrouwen die seksueel werden lastiggevallen door het topmanagement

Victoria’s Secret is weliswaar niet de eerste modespeler die onder vuur komt te liggen omdat het ongedragen kleding weggooit. Zowel Burberry als H&M kwamen eerder al onder vuur te liggen voor het verbranden van overschotten. In Frankrijk werd vorig jaar nog een wetsvoorstel ingediend om het vernietigen van onverkochte kleding te verbieden.