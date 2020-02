Wedstrijden in Franstalige tweede en derde amateurreeksen binnenkort online

De vereniging van Franstalige voetbalclubs (ACFF) en het Duitse bedrijf SportTotal hebben woensdag een akkoord ondertekend over de uitzending van de wedstrijden uit de tweede en derde amateurdivisies op het internet. De eerste uitzendingen zouden moeten starten tegen de eindronde in het tweede deel van april.

SportTotal maakt gebruik van een camera die tot 180 graden kan draaien en dankzij artificiële intelligentie de bal voortdurend kan volgen. Hierdoor volstaat dus het gebruik van slechts een camera om een wedstrijd uit te zenden en kunnen de wedstrijden dus vrijwel automatisch in beeld gebracht worden.

Op dit moment hebben al 11 ploegen uit de Franstalige tweede en derde amateurdivisies een akkoord met de ACFF en SportTotal en er wordt gehoopt op de spoedige instemming van de 37 andere ploegen. “De onderhandelingen zijn nog maar een week geleden opgestart en de resultaten zijn al heel positief”, gaf Dirk Adriaenssens, de CEO van SportTotal Belgium, aan. “De eerste camera’s zullen begin maart geïnstalleerd worden en we hopen om de uitzendingen te kunnen starten in de eindronde.”

Het contract voorziet een overgangsperiode voor de ploegen, waarbij er gedurende vier maanden enkel verslagen op vraag zullen worden uitgezonden. Daarna zullen alle wedstrijden zowel rechtstreeks als in herhaling beschikbaar zijn. De beelden zullen beschikbaar zijn op de websites van SportTotal en de ACFF.

“Sommige clubs vrezen dat hun toeschouwersaantallen zullen afnemen, maar wij zijn ervan overtuigd dat ze juist gaan toenemen. Het zou het publiek net kunnen aanzetten om ter plaatse te komen. Daarbij is de service gratis en financieel erg interessant. De ploegen kunnen hun sponsors extra in kaart brengen op deze manier. We voorzien ook in een systeem waarbij het mogelijk is om lokale advertenties uit te zenden.”

Het bedrijf mikt haar pijlen ook op de eerste amateurdivisie. Hiervoor zal het wel een akkoord moeten zien te vinden met de Vlaamse (Voetbal Vlaanderen) en Belgische voetbalfederaties (RBFA). In de toekomst zouden andere Belgische sporten en zelfs de provinciale voetbalreeksen in aanmerking kunnen komen voor de streamingservice, op voorwaarde dat er een oplossing wordt gevonden voor de kostprijs van de camera’s (15.000 euro).