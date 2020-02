Ageas keerde afgelopen decennium ruim 6 miljard euro uit aan aandeelhouders

Verzekeraar Ageas heeft sinds 2009 ruim 6,1 miljard euro uitbetaald aan zijn aandeelhouders. Dat zei ceo Bart De Smet woensdag bij de toelichting van de jaarresultaten. Het geld vloeide vooral naar de aandeelhouders via dividenden (4 miljard euro) en de inkoop van eigen aandelen (1,9 miljard euro).

Voor 2019 stelt Ageas een brutodividend voor van 2,65 euro per aandeel. Het gaat om een vijfde meer dan het vorige dividend. ‘Wij streven er altijd naar om de helft van onze nettowinst uit te betalen via dividenden’, zegt De Smet.

Ondanks het fors hogere dividend straften investeerders Ageas woensdag af op de Brusselse beurs. Het aandeel van het Bel-20-bedrijf was ruim 5 procent minder waard naar het einde van de handelsdag toe. De verzekeraar liet voorbeurs nochtans weten dat hij een recordjaar achter de rug heeft, met een nettowinst van 979 miljoen euro (+21 procent ten opzichte van 2018).

Ageas laat zich volgens De Smet ‘niet destabiliseren’ door de reactie op de beurs. ‘We maken ons geen zorgen om de schommelingen van één dag’, zegt de topman. ‘Ik heb al meegemaakt dat het aandeel daalde op de dag waarop we onze resultaten publiceerden, maar dat het zich in de dagen erna meteen weer herstelde.’

‘Niet bezorgd’

De Smet vermoedt dat investeerders wellicht een beter vierde kwartaal hadden verwacht. Analisten waren namelijk uitgegaan van een winst van boven het miljard. Hogere kosten in verband met de Fortis-erfenis en enkele grote schadedossiers in de autoverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk haalden een hap uit de winst tijdens de laatste drie maanden van het jaar.

‘Maar analisten kunnen niet weten dat wij bijvoorbeeld meerdere grote claims hadden in het Verenigd Koninkrijk’, zegt De Smet. ‘Een jaar zegt voor ons dan ook meer dan een kwartaal. Wij zijn niet bezorgd.’ Volgens de ceo is Ageas ‘goed gewapend om ook de komende tien jaar succesvol te zijn’.