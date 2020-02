Elise Mertens niet voorbij dubbelpartner Sabalenka in Dubai

Elise Mertens (WTA 22) heeft zich niet voor de 1/8ste finales van het WTA-toernooi in Dubai kunnen plaatsen. In de tweede ronde moest de 24-jarige Limburgse in 1 uur en 30 minuten met 6-4 en 6-3 het onderspit delven voor haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 13), het zevende reekshoofd op het hardcourt in het emiraat.

Om een plaats in de halve finales treft Sabalenka de winnares van een duel tussen het Roemeense eerste reekshofd Simona Halep (WTA 2) en de Tunesische Ons Jabeur (WTA 45).

In het dubbelspel komen Mertens en Sabalenka, die eind vorig seizoen samen het US Open wonnen, in Dubai niet in actie.