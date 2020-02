Nederland bant operaties die maagdenvlies reconstrueren

Operaties die ervoor moeten zorgen dat meisjes maagd lijken in hun huwelijksnacht, zijn voortaan in Nederland taboe. Artsen hebben afgesproken zulke maagdenvlieshersteloperaties niet meer uit te voeren. Goedele Liekens (Open VLD) wil in België ook zo’n verbod.

Gynaecologen zijn al heel terughoudend om het weefsel in de vagina zo te hechten dat het kan bloeden bij de eerstvolgende seksuele gemeenschap. Maar families uit traditionele culturen staan er soms op dat een vrouw als maagd het huwelijk ingaat en eisen daarvan bebloed beddengoed als ‘bewijs’. Als vrouwen daardoor in het nauw komen, maken artsen soms nog een uitzondering.

Daar wil de Nederlandse regering vanaf. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zal controleren of artsen zich aan de afspraak houden. Als het toch nog tot maagdenvliesoperaties komt, moeten ze misschien maar verboden worden, melden de Nederlandse ministers van Volksgezondheid en Rechtsbescherming aan het parlement.

‘Valse geneeskunde’

In Nieuwe feiten op Radio 1 noemde seksuoloog en politicus Goedele Liekens (Open VLD) zo’n maagdenvliesreconstructies ‘valse geneeskunde’. ‘Je houdt op die manier de mythe in stand dat bij een ontmaagding altijd bloed hoort, maar dat klopt helemaal niet. Bloeden bewijst helemaal niets. Moet je daar dan aan meewerken?’

Liekens wilt dat er in België ook een verbod komt, zegt ze in het programma. ‘Een verbod alleen is niet voldoende’, voegt ze daaraan toe. ‘Je moet ook in dialoog gaan met de culturen waar dit nog gebruikelijk is en sterk inzetten op voorlichtings­campagnes.’