Amerikaanse rapper Pop Smoke doodgeschoten

De Amerikaanse rapper Pop Smoke is woensdag doodgeschoten in Los Angeles. Hij zou op 12 juli optreden tijdens Les Ardentes.

Pop Smoke, echte naam Bashar Barakah Jackson, is woensdag doodgeschoten in een woning in Los Angeles door gemaskerde mannen die zich toegang hadden verschaft tot de woning. Zijn overlijden is bevestigd door een woordvoerder van de LAPD, schrijven Amerikaanse media.

De politie gaf woensdagochtend 4.20 uur gehoor aan een noodoproep die meldde er was binnengebroken in de woning waar de New Yorkse rapper verbleef. De 20-jarige rapper werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar werd bij aankomst daar overleden verklaard.

De rapper stond nog maar aan het begin van zijn muziekcarrière, en bracht recent nog maar zijn tweede EP Meet the woo 2 uit. Hij brak door met 'Welcome to the party', een liedje dat werd geremixt door Nicky Minaj. Zijn nummer ‘Shake the room’ was vorige week nog ‘Catch of the day’ bij radiozender Studio Brussel. Pop Smoke was ook al aangekondigd voor Les Ardentes.

Hij is de zoveelste rapper waar de muziekwereld veel te vroeg afscheid van moet nemen. In december overleed de rapper Juice Wrld, nadat de al even jonge Lil Peep (21) in 2017 overleed door een overdosis en XXXTentacion (20) in 2018 door een schotwonde. De 33-jarige rapper Nipsey Hussle kwam in april nog om het leven door een schietpartij.