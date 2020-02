Martin Fourcade wereldkampioen biatlon op 20 kilometer en evenaart legende Bjørndalen

Martin Fourcade heeft woensdag op het WK biatlon in het Italiaanse Antholz-Anterselva de individuele wedstrijd over twintig kilometer op zijn naam geschreven. De 31-jarige Fransman verovert zo voor de elfde maal individueel WK-goud.

Fourcade bleef met een tijd van 49:43.1 zijn Noorse rivaal Johannes Thingnes Bø (op 57.0) voor. De Oostenrijker Dominik Landertinger (op 1:22.1) volgde als derde. Met elf individuele wereldtitels evenaart Fourcade het record van de Noor Ole Einar Bjørndalen. De Fransman pakte daarnaast in het verleden ook een gouden plak in de gemengde aflossing. Bjørndalen won in totaal, inclusief de aflossing, twintig keer het hoogste eremetaal.

Florent Claude eindigde als 25ste op 4:52.2 van Fourcade. Thierry Langer (op 5:58.6) moest tevreden zijn met de 38e stek, Tom Lahaye-Goffart (op 12:46.6) met de 93ste. In totaal 103 biatleten maakten de race vol.