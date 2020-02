Harry en Meghan mogen merknaam ‘Sussex Royal’ niet gebruiken

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan moeten stilaan gaan nadenken over een andere merknaam. De huidige ‘Sussex Royal’ zouden ze niet langer mogen gebruiken van de Queen, zo melden Britse media.

Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, lanceerden zowel hun eigen Instagram-account als website onder de naam ‘Sussex Royal’ en hebben ook patenten ingediend om de naam te registreren als een wereldwijd handelsmerk voor een hele reeks voorwerpen en activiteiten. Het gaat onder meer om kleding, papierwaren en de organisatie van ‘emotionele praatgroepen’.

Behalve dat merk zouden ze ook ‘Sussex Royal, the Foundation of the Duke and Duchess of Sussex’ willen registreren, voor de eigen liefdadigheidsinstelling die ze wensen op te richten.

Maar nu het koppel zich heeft teruggetrokken uit de publieke functies van het koningshuis en ook de titel ‘koninklijke hoogheid’ niet langer mogen gebruiken, ligt de term ‘royal’ moeilijk, zo bevestigt een bron binnen het paleis. ‘Discussies zijn nog steeds aan de gang’, bevestigt de bron aan Reuters. Maar Harry en Meghan kunnen best al een alternatief verzinnen.

‘Het transitieproces van de hertog en hertogin van Sussex naar hun nieuwe hoofdstuk is in gang gezet, en een onderdeel daarvan is de lancering van hun nieuwe non-profitorganisatie. Details zullen te gepasten tijde worden gedeeld’, aldus nog de bron.

Het koppel had zelf gehoopt nog een rol te kunnen spelen binnen de koninklijke familie, maar de Queen koos uiteindelijk voor een harde Megxit, een beslissing waar prins Harry eerder al teleurgesteld op heeft gereageerd. ‘We wilden de koningin, de Commonwealth en mijn militaire associaties blijven dienen, maar zonder publieke financiering. Jammer genoeg was dat niet mogelijk’, aldus de prins.