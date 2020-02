Nederlandse politie belooft 15.000 euro voor tips over bombrieven

De bombrieven die in Nederland naar verschillende bedrijven werden gestuurd, hebben een speciale handtekening. Politie doet een oproep naar tips.

De brief werd gesigneerd met een combinatie van streepjes: een reeks liggende streepjes, twee schuine en dan weer een reeks liggende streepjes. Ook werd in elke brief hetzelfde soort batterijen en een zakje met ontbrandbare stof gevonden. De batterijen zijn van het merk Duracell, type Industrial. Op de zakjes staat de stad Delft afgebeeld.

De politie doet een oproep naar personen die iemand kennen die deze specifieke handtekening gebruikt. Ook vraagt ze melding te doen als iemand in conflict is met de betreffende bedrijven. Er wordt een beloning van 15.000 euro uitgeloofd aan wie een gouden tip meldt. Sinds het verzoek gisteravond zijn al tientallen aanwijzingen binnengekomen.

De afzender verstuurde de brieven begin deze maand naar een aantal bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Het gaat onder meer om banken en luxe hotels. Vorige week woensdag ontploften twee brieven in de postsorteerbedrijven ABN AMRO en Ricoh in Amsterdam en Kerkrade. Er vielen geen gewonden bij de incidenten. In de brieven werden de bedrijven telkens afgeperst om een bedrag in bitcoins te betalen.