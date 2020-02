Gerenoveerde Brusselse Beurs wordt ontmoetingsplek met skybar

De renovatie van het iconische Beursgebouw in Brussel moet tegen het voorjaar van 2023 afgewerkt zijn. De werken beginnen deze zomer en moeten van de Beurs een centrale, open en culturele ontmoetingsplek maken.

Het bierbelevingscentrum Belgian Beer World zal een centrale rol spelen in het nieuwe project. Op dit moment vinden er al lichte demontagewerken van valse plafonds en vloeren plaats, waarna in de zomer de eigenlijke renovatie en de grote werken beginnen. Op de gevelreiniging, de verwijdering van de glazen constructies boven de archeologische site Bruxella 1238 in de Beursstraat en de dakwerken na, zal de renovatie zich voornamelijk binnen afspelen.

Foto: Stad Brussel

Nieuwe invulling

Het gebouw krijgt een volledig nieuwe invulling. Het gelijkvloers en de eerste verdieping die aansluit op de trappen van de Beurs worden een centrale doorgang en ontmoetingsplaats die de verbinding vormt tussen de Grote Markt en de voetgangerszone. Op de tweede en derde verdieping komt het permanente bierbelevingscentrum Belgian Beer World en op de vierde bovenste verdieping komt een skybar onder een grote luifel van messing. Meer dan 100 brouwerijen bevestigden al hun deelname aan het bierbelevingscentrum.

Foto: Stad Brussel

Brussels burgemeester Philippe Close (PS), Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister van het Imago van Brussel Sven Gatz (Open VLD) kondigden samen met afgevaardigden van de Belgische Brouwers en het architectenbureau Robbrecht en Daem, BEAU en Popoff de start van de renovaties aan.