Felix Denayer verlengt contract bij Dragons

Aanvoerder Felix Denayer heeft zijn contract bij hockeyclub KHC Dragons met vier seizoenen verlengd, zo maakte de club uit Brasschaat woensdag bekend.

De Red Lion is al 25 jaar lid van Dragons, waar hij ploegmaat is van zijn collega-Lions Florent Van Aubel, Manu Stockbroeckx en Cédric Charlier. “Voor de consolidatie en verdere uitbouw van het eerste mannenteam werd een eerste en uiterst belangrijke stap gezet door de samenwerking te verlengen”, klinkt het in een clubmededeling. “In tijden waarin de Red Lions enorm gewild zijn door binnen- en buitenlandse topclubs, is dit van kapitaal belang voor KHC Dragons en het Belgische hockey. Op nationaal en Europees vlak willen we met onze teams topprestaties blijven neerzetten.”