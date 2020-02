Jongeren­kunstenhuis ‘Let’s go urban’ krijgt van Luc Tuymans 20.000 euro, het prijzengeld van zijn ‘ultima’ voor zijn hele oeuvre. ‘Een mooie daad van Luc Tuymans, we zijn heel dankbaar.’

Let’s go urban, het levenswerk van Open VLD-parlementslid Sihame El Kaouakibi, kwam zelf ooit al in zwaar weer door besparingen: in 2016 vielen ze uit de boot bij de uitdeling van de werkingssubsidies ...