Voorbereidingen nieuwe afleveringen ‘F.C. De Kampioenen’ uitgesteld wegens ziekte Johny Voners

De VRT kondigde afgelopen oktober nieuwe afleveringen van F.C. De Kampioenen aan. Die plannen worden nu on hold gezet. Johny Voners (74), alias Xavier Waterslaeghers, vecht momenteel tegen kanker en wil zich op zijn behandeling focussen.

Het was bij de aankondiging ook al de onzekere factor in het verhaal. Johny Voners had net bekendgemaakt dat hij kanker had en had zich daarom teruggetrokken uit de musical La cage aux folles. Zou hij dan wel kunnen meewerken aan de acht nieuwe afleveringen van F.C. De Kampioenen? ‘De opnames zullen pas plaatsvinden in de zomer van volgend jaar’, zei scenariste An ‘Bieke’ Swartenbroekx daar toen over. ‘We hopen dat hij tegen dan ten volle hersteld zal zijn.’

Nu heeft Eén beslist om de voorbereidingen van de aangekondigde nieuwe FC De Kampioenen-reeks on hold te zetten. Ook de geplande voorstellingen van Voners’ concerttournee Et alors...en dan...Voners! worden geannuleerd. De acteur wil zich volop op zijn behandeling concentreren.

‘Momenteel werd er druk aan de nieuwe scenario’s geschreven en werden opnames gepland. Alles is even stilgelegd tot we meer zekerheid hebben over Johny’s behandeling’, klinkt het bij de VRT. ‘Of dat betekent dat de opnames pas later zullen plaatsvinden of dat de afleveringen later zullen worden uitgezonden, weten we nog niet.’