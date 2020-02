Verdachte van moordpoging op trein in Linkebeek opgepakt in Frankrijk

De man die atlete Fanny A. vorige donderdag neerstak op een trein in Linkebeek, is dinsdag opgepakt in Frankrijk. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde woensdag.

De 30-jarige atlete uit Kameroen werd vorige week donderdag neergestoken op een trein in Linkebeek. Ze raakte niet levensgevaarlijk gewond. De vermoedelijke dader, haar 41-jarige ex-partner Xavier B., sloeg daarna op de vlucht. De politie startte een zoekactie, en dinsdag kon hij dus worden opgepakt.

De onderzoeksrechter wenst voorlopig niet verder te communiceren, stelt het parket.

Het slachtoffer werd lichtgewond naar het ziekenhuis gevoerd voor verzorging, maar ze verkeerde niet in levensgevaar. Tegen Franstalige media verklaarde ze daarna dat ze al maandenlang werd gestalkt door haar ex-partner. 'Het is nu al zes maanden dat ik de autoriteiten meld dat ik in gevaar ben, en niet gewoon kan leven. Ik heb mijn atletiekcarrière opgegeven, al wat me dierbaar is, om verborgen te moeten leven. Dat had niet moeten gebeuren', verklaarde ze.