Arno stelt het goed na operatie

De chirurgische ingreep die Arno donderdag onderging ­nadat hij de diagnose van pancreaskanker had gekregen, is goed verlopen. Dat laat zijn persagent weten.

Dinsdagavond is het precies een week geleden dat Arno in Parijs zijn voorlopig laatste concert gaf. Ondertussen is hij geopereerd en herstelt hij in het ziekenhuis van een zware operatie in zijn strijd tegen pancreaskanker.

‘Nu is het ­afwachten hoe Arno’s herstel de komende weken verloopt. Laten we niet vergeten dat dit een zware operatie was en dat Arno zeventig is. Zijn herstel hoort dan ook in alle rust te verlopen. Maar rust en Arno … dat gaat niet zo best samen.’

Meer informatie zegt zijn persagent op dit ogenblik niet te kunnen geven. ‘Het is aan de familie om te zijner tijd meer toelichting te geven.’

Het nieuws van Arno’s ziekte raakte twee weekends geleden bekend, maar de zanger wist al sinds november 2019 dat hij kanker had. Voor hij afgelopen donderdag onder het mes ging, had hij al een chemokuur gekregen die de groei van de tumor in zijn alvleesklier alvast had gestopt.