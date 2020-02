Atletico klopt wanhopig Liverpool met het kleinste verschil

De Premier League is de Champions League niet. De pletwals van Jurgen Klopp kwam tot stilstand aan de poorten van het Estadio Wanda Metropolitano. Atletico Madrid deed waar het goed in is: onvermoeibaar knokken tot de laatste snik om de vroege 1-0 van Saul Niguez veilig te stellen.

Amper één overwinning in de laatste zeven wedstrijden. Een beschamende vroegtijdige exit uit de Copa del Rey door een derdeklasser. Reken hier ook nog eens een overvolle ziekenboeg bij. De sterren stonden op zijn zachtst gezegd al gunstiger in de Spaanse hoofdstad voor de komst van Liverpool. Dat de Engelsen in vorm zijn, hoeft geen betoog.

Toch strooide coach Jürgen Klopp met lof richting zijn tegenstanders. ‘Op bezoek bij Atletico is een van de moeilijkste wedstrijden in het leven van een profvoetballer.’Profetische woorden. Morata kon eerst niet bij een voorzet van Lodi, maar op de daaropvolgende hoekschop duwde Saul Niguez direct binnen. Dezelfde Lodi zaaide even later paniek met een nieuwe zwieper, Robertson elimineerde het gevaar. Morata knalde niet veel later van dichtbij op Alisson. Klopp besefte dat zijn ploeg een stroomstoot nodig had en liet onder meer Origi al opwarmen na goed 20 twintig minuten. De Rode Duivel zou aan de rust Mané komen vervangen. Salah leek Liverpool nog in de eerste helft te belonen, maar zijn binnentikker werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Zijn maatje Firmino bood hem een herkansing aan, maar de Atleti-verdediging stond pal.

Na rust plooide de ­Rojiblancos massaal terug – of wat dacht u– en liet ­Simeone de volksmenner in zich helemaal los. Bij elke geslaagde actie van zijn ploeg, zweepte hij als een bezetene het thuispubliek op.

Aanvoerder Henderson had nog de beste kans, maar hij kon zijn volley net niet kadreren. ‘Dit blijft een geoliede machine die als geen ander een resultaat kan vasthouden’, zei Klopp nog voor de wedstrijd. De Duitser kreeg dus tot zijn eigen afgrijzen gelijk. Atletico kraakte en piepte, maar de voorlinie van Liverpool kon het stevige roodwitte pantser niet doorbreken. Zo blijft Atletico thuis ongeslagen 13 wedstrijden onder Diego Simeone in de knock-outfase van de Champions League. Liverpool heeft volgende week woensdag op Anfield iets recht te zetten.