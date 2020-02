Elise Mertens in achtste finale Dubai tegen dubbelpartner Aryna Sabalenka

Elise Mertens (WTA-22) neemt het woensdag in de achtste finales van het WTA-toernpooi in Dubai (2.643.670 dollar) op tegen haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA-13). Die schakelde dinsdag de Griekse Maria Sakkari (WTA-21) in 2 uur en 2 minuten met 6-2, 4-6 en 6-1 uit.

Mertens plaatste zich maandag al voor de achtste finales door de Chinese Wang Qiang (WTA-28) in 1 uur en 2 minuten met 6-3 en 6-0 te verslaan. In de onderlinge confrontaties tussen de 24-jarige Mertens en de 21-jarige Sabalenka is het 2-2 gelijk en op hardcourt, de ondergrond in Dubai, 1-1. Sabalenka won het jongste duel. Eind vorig seizoen versloeg ze Mertens in de groepsfase van de WTA Elite Trophy met 6-4, 3-6 en 7-5. Het was de derde keer op rij dat het tot een driesetter kwam tussen de twee. (belga)