Beeldend kunstenaar schenkt prijzengeld Ultima aan PVDA

Op de uitreiking van de Ultimas heeft beeldend kunstenaar Walter Swennen zijn prijzengeld gedoneerd aan PVDA. Luc Tuymans neemt de hoofdprijs in ontvangst.

Op een gala in het Brugse Concertgebouw zijn dinsdagavond de Ultimas uitgereikt. Dat zijn de cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap. Opvallend: beeldend kunstenaar Walter Swennen, die de prijs voor beeldende kunst in de wacht sleepte, schonk zijn prijzengeld - 10.000 euro - aan de politieke partij PVDA. 'Tienduizend knotsen zijn toch tienduizend knotsen', liet de 74-jarige kunstenaar weten vanuit zijn ziektebed. 'Het is geld van ons allemaal, het is beter om het te recupereren.'

Luc Tuymans

De grootste prijs, die voor Al­gemene Culturele Verdienste, werd al voor het gala bekendgemaakt. De oeuvreprijs ging dit jaar naar kunstenaar Luc Tuymans. Daar is een bedrag aan gekoppeld van 20.000 euro.

Tuymans stak eind 2019 zijn nek uit tegen de cultuurbesparingen. Hij ontving de prijs van de man die hij in Hart een minister-president noemde ‘die zijn bevoegdheid van cultuur gebruikt om een politieke ideologie door te voeren.’