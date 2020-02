Australian Open-winnares Sofia Kenin meteen uitgeschakeld in Dubai

Sofia Kenin (WTA-7), begin deze maand nog winnares van het Australian Open, werd in Dubai (2.643.670 dollar) meteen uitgeschakeld. De 21-jarige Amerikaanse verloor in de eerste ronde met 6-7 (2/7), 6-3 en 6-3 van de Kazachse Elena Rybakina (WTA-19).

De reekshoofden sneuvelen bij bosjes in het emiraat. Ook de Zwitserse titelverdedigster Belinda Bencic (WTA-4) en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-6), toernooiwinnares in 2017 en 2018, gingen er dinsdag meteen uit. De Roemeense Simona Halep (WTA-2), als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde, is de enige overgebleven ex-winnares in het deelnemersveld. Zij bracht het hardcourttoernooi in 2015 op haar naam. (belga)