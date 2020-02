Rechter tikt topadvocate van Harvey Weinstein fors op de vingers

Donna Rotunno, de advocate van filmproducer Harvey Weinstein, krijgt kritiek omdat ze een oproep heeft gedaan aan de juryleden van het proces in Newsweek magazine.

‘Ik smeek de leden van de jury om datgene te doen waarvan zij weten dat het rechtvaardig is en datgene te doen dat van hen werd verwacht vanaf het moment waarop zij opgeroepen werden om hun burgerplicht te vervullen in de rechtbank. De feiten zijn de feiten. Harvey Weinstein is onschuldig. Zijn lot staat op het spel, en de wereld kijkt.’

Met bovenstaande, niet mis te verstane boodschap in het Amerikaanse blad Newsweek magazine heeft de topadvocate van Harvey Weinstein, Donna Rotunno, afgelopen weekend geprobeerd om de leden van de jury van het proces-Weinstein rechtstreeks aan te spreken. Een publieke oproep die in het verkeerde keelgat schoot bij rechter James M. Burke, die de advocaten van de filmproducer op het matje heeft geroepen. Burke was bijzonder scherp. ‘U wordt opgedragen om niet te communiceren met de pers tot er een uitspraak is in deze zaak’, zei Burke volgens Reuters. ‘Ik wil u waarschuwen voor de tentakels van uw PR-monster.’

‘Geen roofdier’

Ook hoofdaanklager Joan Illuzzi-Orbon sprak van ‘100 procent onaanvaardbaar gedrag’. ‘Er is geen enkele manier waarop Rotunno dit zonder aanmoediging en toestemming van de beklaagde heeft gedaan. Dit kan niet toegestaan worden in deze rechtszaal, en in geen enkele rechtszaal in het land.’ Rotunno verdedigde haar opiniebijdrage in Newsweek magazine voor de rechter als een ‘maatregel om de aanhoudende valse beschuldigingen tegen Weinstein te counteren en om te bewijzen dat hij geen roofdier is’.

De hooggehakte en in designerkleding gehulde topadvocate van Weinstein is beroemd en berucht in de VS. Ze vindt de MeToo-beweging naar eigen zeggen ‘gevaarlijk’ en bouwde een carrière uit door mannen in verkrachtingszaken te verdedigen.

Proces

De jury gaat vanaf dinsdag in beraad. Als de vijf vrouwen en zeven mannen in de jury Weinstein schuldig bevinden, kan hij worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 67-jarige Weinstein zou zijn macht als producent hebben misbruikt om meer dan honderd vrouwen binnen de filmwereld seksueel te misbruiken. Dat deed hij volgens de aanklager als ‘een roofdier’. Naar alle verwachting zal het besluit van de jury enkele dagen op zich laten wachten.