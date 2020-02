Minister vraagt IS-moeders repatriëring kinderen toe te laten

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) heeft de IS-moeders van kinderen in Syrische vluchtelingenkampen opgeroepen de repatriëring van hun kinderen toe te laten.

De minister trok begin deze maand naar de regio, en bracht vanmiddag verslag uit in de Kamer over dat bezoek.

In totaal leven 42 kinderen in kampen in het noordoosten van Syrië, en die zijn allemaal jonger dan tien jaar. ‘We delen allen dezelfde wil om de kinderen te repatriëren’, herhaalde Goffin het standpunt van de regering. ‘Zonder de moeders.' Eerder had de minister al aangegeven dat de administratieve voorbereidingen van hun repatriëring getroffen zijn en dat de documenten in Erbil beschikbaar zijn.

Goffin riep de moeders op ‘blijk te geven van verantwoordelijkheidszin en de repatriëring van hun kinderen, van wie ze niet willen worden gescheiden, toe te laten. ‘De ouders hebben het ouderlijk gezag. We manen ze aan een akkoord te geven voor de repatriëring van hun kinderen. Denk in de eerste plaats aan het welzijn van jullie kinderen en laat de overheid toe die uit te voeren.’

Midden december besliste de Brusselse kortgedingrechter nog dat tien kinderen van Syriëstrijders consulaire bijstand en identiteits-, administratieve of reisdocumenten moesten krijgen opdat ze onder begeleiding naar België konden reizen. De regering ging in beroep tegen de dwangsommen die de rechter ook oplegde en hoopt te bewijzen dat alles in het werk is gesteld om aan het vonnis tegemoet te komen.