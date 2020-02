Britse bank HSBC schrapt 35.000 jobs

De Britse bank HSBC wil de komende drie jaar besparen en zal 35.000 jobs schrappen, ongeveer 15 procent van de werknemers wordt ontslagen. Vorig jaar werd al aangekondigd dat de bank 10.000 banen ging schrappen.

De bezuinigingen komen er na de slechte financiële resultaten van de bank, vorig jaar halveerde de winst tegenover 2018. Tegen 2022 wil HSBC 4,5 miljard dollar besparen.

De besparingen zullen vooral voelbaar zijn in Europa en de Verenigde Staten, waar de bank het minder goed doet. ‘Een deel van ons bedrijf maakt geen aanvaardbare winst’, zegt Noel Quin, de man die de bezuinigingen moet uitvoeren. ‘Daarom stellen we een plan op om de winsten voor onze investeerders te verhogen.’

HSBC zal zich in de toekomst toeleggen op Azië en het Midden-Oosten. Critici waarschuwen dat dit niet zo gezond kan zijn voor de bank. In China en Hongkong vertraagt de economische groei, waardoor toekomstige inkomsten niet verzekerd zijn. Op de beurs van Hongkong zijn de aandelen van de bank ondertussen gedaald met 3,2 procent. HSBC is de grootste bank van Europa en de zevende grootste van de wereld.