Dinsdagvoormiddag werd in Antwerpen de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van Sportoase Groot Schijn. Het nieuwe sportcentrum, aan de Ruggeveldlaan in Deurne, bevat meerdere zwembaden, twee ijsbanen en een fitness. Vandaag werden ook nieuwe simulaties vrijgegeven van hoe het project er uiteindelijk gaat uitzien. De opening is voorzien in het najaar van 2021.