Adviseur van Boris Johnson stapt op na denigrerende uitspraken

Andrew Sabisky (27), de controversiële pas aangeworven adviseur van Brits premier Boris Johnson, heeft maandagavond ontslag genomen. Sabisky kreeg veel kritiek op zijn bewering dat IQ gelinkt zou zijn aan huidskleur.

In een tweet kondigde Sabisky zijn beslissing om ontslag te nemen aan en klaagde hij de ‘mediahysterie’ aan. ‘Ik hoop dat de media leren om selectief citeren te stoppen’, stond er te lezen. Zijn twitteraccount is inmiddels verwijderd. Sabisky werd een maand geleden aangenomen nadat de hoofdadviseur van Johnson, Dominic Cummings, een opmerkelijke vacature had geplaatst. Daarin stond dat hij op zoek was naar ‘weirdo’s en buitenbeentjes met merkwaardige talenten’.

De voorbije dagen kwam de kersverse adviseur onder vuur te liggen. Een account met Sabisky’s naam had in 2014 reacties geplaatst waarin hij suggereerde dat zwarte Amerikanen een lager IQ hebben dan blanke Amerikanen. Brits minister van staat Kwasi Kwarteng noemt die uitspraken ‘racistisch, onbeschoft en compleet onacceptabel’. Hij pleit ervoor om de sollicitatieprocessen in Downing Street te herzien.

Vrouwensport

Verder vergeleek hij in een tweet vrouwensport met de Paralympische Spelen. In een interview vertelde Sabisky dat alle kinderen een drug tegen slaapstoornissen zouden moeten pakken om hun hersenen te stimuleren. De drug in kwestie, modafinil, kan een ernstig gevaar voor de gezondheid betekenen. ‘Vanuit een maatschappelijk standpunt zijn de voordelen van de drug één dood kind per jaar waarschijnlijk wel waard’, zei Sabisky daar toen over.

De Labour partij en twee Conservatieven eisten zijn ontslag. Het nieuws over de exit van Sabisky kwam er nadat een woordvoerder van Downing Street meermaals had geweigerd te antwoorden op vragen over de benoeming van Sabisky en of Boris Johnson het eens was met de opvattingen van Sabisky. Er is nog steeds geen commentaar uit die hoek gekomen.