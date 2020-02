Financiën verkoopt McLaren-sportwagen voor 87.600 euro

De FOD Financiën verkocht een in beslag genomen McLaren MP4-12C voor 87.600 euro. In totaal verdiende de Belgische staat 274.080 euro bij de openbare verkoop van 64 in beslag genomen auto’s.

De sportwagen haalt tot 335 kilometer per uur en werd in beslag genomen door de staat bij een strafzaak. De nieuwprijs van zo’n wagen is 260.000 euro, de hoogste bieder deed dus een koopje.

Foto: FOD Financiën

Twee eerdere verkopen, op 6 en 12 februari, brachten al respectievelijk 334.320 euro en 338.808 euro op, telkens voor een zestigtal auto’s maar ook voor auto-onderdelen. Daarbij kon een Ferrari 458 Spider uit 2013 op de kop getikt worden voor 136.800 euro, een Ferrari 348 TS uit 1990 voor 43.200 euro en een Mercedes SL 280 voor 48.000 euro.