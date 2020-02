Jeroen Meus wordt ereburger van Leuven

De stad Leuven benoemt tv-presentator en kok Jeroen Meus tot ereburger. ‘Met zijn open geest en sympathieke aard weet Meus als geen ander mensen in verbinding te brengen.’

‘Jeroen is iemand die mensen samenbrengt en de waarden van Leuven op een authentieke manier uitdraagt. Dat maakt hem een van de beste ambassadeurs van de stad’, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). Als Leuvens ereburger treedt Meus in de voetsporen van onder anderen zuster Jeanne Devos.

Meus is vooral bekend als presentator van diverse culinaire radio- en tv-programma’s, zoals het in Leuven opgenomen Dagelijkse kost. Maar hij is ook in de universiteitsstad zelf heel actief. Zo organiseerde hij in de jaren 2008-2010 als stadskok tien initiatieven om Leuvenaars samen te brengen, waaronder ‘Picknick in het park’ dat nog steeds elke zomer plaatsvindt.

Tegen onrecht

In de periode 2006-2014 baatte hij in deelgemeente Wilsele het restaurant Luzine uit en van 2015 tot 2017 in het stadscentrum de eetgelegenheid Würst, waar hij ‘gourmethotdogs’ serveerde.

‘Met zijn open geest en sympathieke aard weet Meus als geen ander mensen in verbinding te brengen. Hij is iemand die zich durft uitspreken tegen onrecht en ongelijkheid en die pleit voor empathie en solidariteit. Een boodschap waar we in Leuven zelf volledig achter staan en die we ook willen uitdragen’, aldus Ridouani.