Vrijspraak voor negen beschuldigden in proces over Gezi-protesten in Turkije

Negen personen die beschuldigd werden van het omvergooien van de Turkse regering, tijdens protesten in 2013 in Istanboel, zijn vrijgesproken. Dat is dinsdag bevestigd. De vrijspraak komt als een grote verrassing.

De protesten laaiden op toen de plannen van de regering uitlekten om een stadsdeel rond het Taksimplein, in het centrum van Istanboel, te ontwikkelen. Daarmee zou een van de laatste groene ruimtes van de stad, het Gezipark, verdwijnen.

De politie dreef een vredige sit-in, bedoeld om te protesteren tegen het verdwijnen van het Gezipark, met geweld uit elkaar, en die repressie leidde in heel het land tot antiregeringsprotesten. Het ging toen om de meest grootschalige mobilisatie tegen de toenmalige premier, Recep Tayyip Erdogan.

Negen van de zestien personen die in de nasleep van die protesten terechtstonden, zijn nu dus vrijgesproken. De zeven anderen wachten nog op een uitspraak in hun processen. Het proces gold als een belangrijke graadmeter voor de mensenrechtensituatie in Turkije. Filantroop en bekend mensenrechtenactivist Osman Kavala, de enige van de zestien die opgesloten zit, wordt dus vrijgelaten. Hij zat meer dan twee jaar in de cel. Hij riskeerde een levenslange celstraf, met geen kans op voorwaardelijke vrijlating.

De rechter oordeelde dat er te weinig bewijs was om aan te tonen dat ze inderdaad geprobeerd zouden hebben de regering omver te werpen.

Correctie 18/02/2020: Volgens het Turkse staatspersagentschap Anadolu zijn negen beschuldigden, onder wie Kavala, vrijgesproken. Het dossier van de zeven anderen werd afgesplitst. Het oorspronkelijke bericht, dat alle zestien beschuldigden al vrijgesproken zouden zijn, klopt dus niet.