Harvey Weinstein wacht op de uitspraak in zijn zaak. Dit ging eraan vooraf

De afgelopen weken vond het proces tegen filmregisseur Harvey Weinstein plaats. Meerdere vrouwen beschuldigen hem van seksueel misbruik. De jury gaat vanaf vandaag in beraad.

Journaliste Valerie Droeven sprak met één van de twee vrouwen die de zaak tegen Weinstein twee jaar geleden aan het rollen bracht: Megan Twohey van The New York Times. Zij schreef samen met collega Jodi Kantor het boek ‘She Said’.

Lees hier het artikel van Valerie Droeven over de zaak Weinstein.

