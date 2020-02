Blokker verdwijnt uit Belgische winkelstraten

Blokker België komt in handen van Dutch Retail Groep. Die zal de 123 resterende winkels in België en Luxemburg omdopen in ‘Mega World’. Daarmee verdwijnt de bekende Nederlandse merknaam dus definitief uit onze winkelstraten.

Bedoeling is om van Mega World een discounter te maken. Dat is een stevige koerswijziging, waarmee de keten de concurrentie aangaat met prijsvechters als Action. Tot dusver had Blokker niet de prijs, maar eerder de kwailiteit van de producten als grootste troef. Opvolger Mega World zou wel ook merkproducten blijven verkopen.

Blokker verkeert al jarenlang in moeilijk vaarwater, en stapelde de verliezen op. Begin 2019 stapte de familie Blokker al uit de keten, en verkocht alle aandelen aan Mirage Retail Group, die de Belgische tak nu dus heeft afgestoot. ‘Ongewijzigd verder gaan was door de opgelopen verliezen niet mogelijk en ingrijpende maatregelen waren onvermijdelijk’, zegt de groep daar nu over. Welke overnameprijs Dutch Retail Groep betaalt, is niet meegedeeld. De Nederlandse vestigingen blijven wel in handen van Mirage.

Dirk Bron, directeur van Dutch Retail Groep, verzekert zijn drie jaar oude bedrijf zo in één klap van een landelijke dekking. Toch is hij geen onbekende in ons land. Ruim tien jaar geleden kocht hij het noodlijdende Superconfex op. Hij bouwde ook die keten om tot een discounter, die meer dan kleren verkocht: Superdiscount. Maar die koerswijziging kon niet baten, en het bedrijf ging eind 2006 failliet. Hij was ook enige tijd eigenaar van de kleinere keten aktiesport.

‘Wij gaan in de komende maanden hard aan de slag met de ombouw van de winkels naar de nieuwe discountwinkelketen ‘Mega World’’, zegt Bron. ‘Ik zie goede kansen voor de discountketen in de Belgische markt. (...) Alle winkels blijven open en ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe formule zich kan ontwikkelen tot een gezond en winstgevend bedrijf’.