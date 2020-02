Pech voor Tottenham: Spurs verliezen Son met armbreuk

Foto: Action Images via Reuters

Tottenham zal het een tijdje zonder zijn Zuid-Koreaanse smaakmaker Heung-Min Son moeten stellen. De 27-jarige winger heeft een armbreuk opgelopen, zo laten de Spurs dinsdag weten.

Son is dit seizoen goed voor 16 goals en 9 assists in 32 wedstrijden. Zondag scoorde hij nog twee keer voor de ploeg van Mourinho op het veld van Aston Villa. In die wedstrijd liep hij de blessure op.

De ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen ondergaat binnenkort een operatie aan de rechterarm en zal daarna “een aantal weken” moeten revalideren.

Tottenham staat voorlopig vijfde in de Premier League met 40 punten uit 26 matchen.