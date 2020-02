‘Duivelskoppel’ komt woensdag aan in België

Jean-Claude Lacote (53) en Hilde Van Acker (56), het zogenoemde ‘Duivelskoppel’, worden dinsdag vanuit Ivoorkust aan ons land uitgeleverd. Woensdag zullen ze dan op Belgisch grondgebied landen. Het koppel werd in 2011 door het West-Vlaamse hof van assisen bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op een Britse zakenman.

Op 23 mei 1996 werd het levenloze lichaam van Marcus Mitchell aangetroffen in de duinen van De Haan. De man was vanop enkele centimeters afgemaakt met kogels in het linkeroog en de keel. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld had geleend aan Lacote en Van Acker. Met die 300.000 pond zouden ze zogezegd een lucratieve deal sluiten in Libië.

Hilde Van Acker en haar Frans-Ivoriaanse partner Jean-Claude Lacote werden snel opgepakt, maar kwamen eind 1996 op vrije voeten. Sindsdien bleven ze uit de greep van het Belgische gerecht. Op 15 december 2011 werden ze door het hof van assisen in Brugge bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op Marcus Mitchell.

Het koppel stond sinds de oprichting van de lijst op Belgium’s Most Wanted. Uiteindelijk konden ze op 20 en 21 november 2019 in het Ivoriaanse Abidjan gearresteerd worden. Als ze verzet aantekenen, volgt er een nieuw proces voor het assisenhof in Brugge.