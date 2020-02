Gevechten in het oosten van Oekraïne zijn weer opgelaaid

Vanochtend vroeg hebben de pro-Russische rebellen de Oekraïense stellingen met zwaar beschut bestookt. De Oekraïense president Volodimir Zelenski roept de Oekraïense veiligheidsraad bijeen.

Vanochtend om vijf uur zijn pro-Russische separatisten een aanval begonnen tegen de Oekraïense troepen in het oosten van Oekraïne. Ze hebben met zwaar geschut de Oekraïense stellingen bestookt. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski is daarbij een Oekraïense soldaat omgekomen en vier gewond. Een Duitse journalist van Bild tweet dat de separatisten een Oekraïense verdedigingspost hebben ingenomen. Het zijn de zwaarste beschietingen in de laatste twee jaar.

Zelenski roept een van de komende uren de Oekraïense veiligheidsraad bijeen. Hij ziet in de aanval een provocatie die bedoeld is om de onderhandelingen over vrede in de Donbass regio te ondermijnen.

Op 9 december vorig jaar hebben Rusland en Oekraïne tijdens een meeting in Parijs afgesproken dat ze een wapenstilstand zouden implementeren. De strijdende partijen zouden zich op drie plekken in de Donbass regio tegen het einde van maart terugtrekken. Volgens de planning zou een volgende bijeenkomst in Berlijn plaatsvinden, ergens in de maanden maart-april.

Het was de bedoeling om na vijf jaar burgeroorlog in Oekraïne een einde aan de gevechten te krijgen. Meer dan 13.000 slachtoffers zijn in de regio gevallen, bijna vier miljoen mensen worden door de oorlog bedreigd.