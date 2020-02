Begrafenisondernemer voor rechtbank na cremeren verkeerde overledene

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag de zaak ingeleid van een begrafenisondernemer uit Borgerhout die gesjoemeld zou hebben met documenten om te verdoezelen dat hij per vergissing de verkeerde overledene had gecremeerd. Er werd met alle partijen overeengekomen om de zaak op 13 november te behandelen.

De 85-jarige Jozef Verswijver stierf op 1 juni 2015 in het Middelheimziekenhuis. Er werd met de begrafenisondernemer een klassieke begrafenis afgesproken. Toen de nabestaanden het lichaam twee dagen later een laatste keer wilden groeten, bleek Jozef gecremeerd te zijn. En dat was nu net wat hij absoluut niet wilde. Zijn kist bleek per vergissing te zijn verwisseld met de kist van een andere overledene.

De begrafenisondernemer betaalde de kosten en de koffietafel, maar de familie wilde ook een schadevergoeding van 40.000 euro. Die eis werd door de rechtbank in 2016 afgewezen. Het verhaal belandde in de pers en trok ook de aandacht van een andere begrafenisondernemer. Hij gaf de nabestaanden de raad om extra documenten op te vragen.

De familie concludeerde uit de inhoud van die documenten dat de begrafenisondernemer zijn fout had proberen te verdoezelen. Zo zou de toestemming tot crematie geantidateerd zijn en werd ze pas na de crematie afgeleverd. Bovendien was de toestemming tot crematie gebaseerd op een medisch attest van een controlearts die het lichaam onderzocht zou hebben toen het eigenlijk al gecremeerd was.

De familie diende een strafklacht in. De raadkamer oordeelde echter dat er geen strafbare feiten werden gepleegd en stelde de begrafenisondernemer buiten vervolging. De nabestaanden gingen in beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling meende dat er aanwijzingen van bedrieglijk opzet waren en verwees de begrafenisondernemer naar de rechtbank.