Codenaam comeback Kim Clijsters onthuld

De entourage van Kim Clijsters had maandag tijdens haar comebackwedstrijd een opvallend T-shirt aan met de boodschap ‘Spacewalk: lift off’. Nu blijkt dat ‘Spacewalk’ de codenaam was voor de comeback van de tennister.

‘Een leuke verrassing was dat’, zei Clijsters na de wedstrijd over de T-shirts. ‘Space walk was de naam die we gebruikten voor dit project.’ Zelfs was ze dus niet op de hoogte van de plannen van haar entourage, die pronkten met een paarse astronaut en het opschrift ‘Spacewalk: lift off’ (Ruimtewandeling - vertrekt).

Foto: BELGA

Clijsters was ook blij om Belgische vlaggen te zien in de tribune. ‘Het deed ook deugd om die Belgische vlaggen te zien van alle Belgische fans die aanwezig waren. Dat hielp om die mindere eerste set te vergeten en positief te blijven’, zei Clijsters.

De aanwezigheid van Belgische fans was een oppepper voor Clijsters. Foto: BELGA

Ze verloor de wedstrijd tegen Garbine Muguruza, maar kan met opgeheven hoofd verder timmeren aan haar comeback. Ondanks de nederlaag in twee sets (6-2, 7-6) sloot Kim Clijsters de eerste wedstrijd van haar derde carrière met een goed gevoel af. Lees hier meer over die wedstrijd.