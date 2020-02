Abdullah Mohammad woont met zijn gezin in de Syrische provincie Idlib, die de laatste weken zwaar gebombardeerd wordt. Zijn driejarig dochtertje Salwa was bang van de bommen die vallen, dus kwam Mohammad met een oplossing: lachen, zoals u in de video hierboven ziet.

In de video is te horen hoe er in de verte een ontploffing klinkt. Wanneer Salwa die hoort, begint ze luidkeels te lachen. Mohammad vertelde aan persagentschap Reuters dat hij zijn dochtertje kon overtuigen dat het niet om bommen gaat, maar om vuurwerk waar ze niet bang van moet zijn.

De video doet erg denken aan de film 'La vita è bella' uit 1997. In die film wordt Guido (gespeeld door Roberto Benigni) samen met zijn zoontje Giosué opgesloten in een concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog. Hij probeert zijn zoontje er van te overtuigen dat het hele kamp het decor is van een spel.

Het gezin van Abdullah Mohammad woonde in de Noord-Syrische stad Saraqeb, die sinds kort onder vuur ligt. Door de gevechten sloegen opnieuw een miljoen Syriërs op de vlucht. Waar zijn alle Syrische vluchtelingen terechtgekomen? Chef buitenland Koen Vidal legt het uit in de video hieronder.