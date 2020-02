Amerikaanse baseballer krijgt maar liefst 162(!) wedstrijden schorsing (en hij is niet aan zijn proefstuk toe)

Werper Francis Martes van de Amerikaanse baseballclub Houston Astros is voor 162 wedstrijden geschorst wegens het gebruik van prestatiebevorderende middelen. Bij de 24-jarige pitcher uit de Dominicaanse Republiek zijn sporen aangetroffen van de prestatiebevorderende substantie boldenone.

Zijn schorsing gaat in bij de start van de nieuwe competitie in maart en telt 162 speeldagen. Dit betekent dus dat Martes het hele seizoen niet in actie mag komen, elk team speelt immers 162 matchen per seizoen.

Martes is niet aan zijn proefstuk toe. Ook vorig jaar werd hij al een betrapt op doping. Toen moest de Dominicaan tachtig duels aan de kant blijven.

Ooit werd Martes gezien als een van de grootste talenten in de Major League Baseball, maar na zijn tweede positieve dopingplas, ziet zijn toekomst bij de Astros er somber uit.