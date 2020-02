Speurders vallen binnen op het oefencomplex van voetbalclub KV Oostende

KV Oostende, die in volle degradatiestrijd zit, kreeg dinsdagvoormiddag een tiental speurders over de vloer op het oefencomplex in het kader van een huiszoeking. De actie kadert in een onderzoek naar voorzitter Franck Dierckens, verduidelijkt het Brugse parket in een reactie aan De Krant van West Vlaanderen.