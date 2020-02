Het coronavirus maait een stuk van de omzet van Apple weg. De Amerikaanse technologiereus liet gisteravond laat weten dat de uitbraak van het virus de vraag naar IPhones raakt.

Volgens Apple duurt het langer dan verwacht voordat de situatie in China weer is genormaliseerd. Apple heeft al zijn winkels in China gesloten vanwege de uitbraak van de besmettelijke ziekte. Deze worden nu langzaam heropend. Tegelijk wordt het geconfronteerd met tijdelijke tekorten aan Iphones buiten China, omdat in China de toeleveringsketen is verstoord. Het herstarten van de productie duurt daar langer dan verwacht.

Hoe groot de impact is op de omzet van het lopende kwartaal is niet bekend. Tot nog toe ging Apple uit van een voorspelling tussen 63 en 67 miljard dollar (59,1 tot 61,9 miljard euro). Het technologieconcern voegde er toen al aan toe dat de ruime omzetvork te wijten was aan het virus. Omdat het zeer moeilijk was om d impact in te schatten.

Apple benadrukt dat het een tijdelijke verstoring van de activiteiten is en dat het bedrijf er fundamenteel goed voor staat. Buiten China blijft de vraag naar Apple-producten en diensten sterk, zo meldde het bedrijf in een verklaring.