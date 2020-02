Assad ziet ‘eindoverwinning’ lonken

De Syrische president Bashar al-Assad heeft maandag in een televisietoespraak gezegd de strijd in de provincie Idlib en in het platteland van Aleppo verder te zetten. Volgens hem is ‘de eindoverwinning’ in zicht. Ondertussen zijn al zo’n 900.000 mensen op de vlucht geslagen in Idlib.

‘De bevrijding van het platteland van Aleppo en Idlib gaat verder, afgezien van de lege stemmen die uit het noorden komen’, zei Assad, die daarmee verwees naar de dreigementen van Turkije. Dat land dreigde er afgelopen weekend mee zijn militaire acties tegen de Syrische regeringstroepen op te zullen voeren als zij verder blijven oprukken in Idlib, dat aan Turkije grenst. Turkije steunt de Syrische rebellen in Syrië, terwijl Rusland een bondgenoot is van Assad.

De Syrische overheid en bondgenoot Rusland lanceerden een grootschalige militaire operatie om de rebellengebieden in West-Aleppo en Idlib te heroveren. Hoewel Rusland en Turkije een wapenstilstand bewerkstelligden in januari, ging de opmars van het Syrische leger en haar bondgenoten in Idlib voort.

‘We zijn er ons van bewust dat deze bevrijding niet het einde van de oorlog of terrorisme betekent of de overgave van de vijand’, zei Assad, waarmee hij verwees naar de bevrijde gebieden in het westen van Aleppo. ‘Maar het betekent dat we hun neuzen in het zand hebben geslagen, alvorens de eindoverwinning.’

De Syrische president dankte het Syrische leger en zijn bondgenoten voor hun verwezenlijkingen, al voegde hij eraan toe dat ‘een slag winnen niet hetzelfde is als een oorlog winnen’.

900.000 vluchtelingen

Volgens de VN heeft het conflict ‘een gruwelijk niveau bereikt’, en sinds het begin van het offensief van het Syrische regime in december 900.000 mensen op de vlucht doen slaan. ‘De overgrote meerderheid zijn vrouwen en kinderen’, zei de VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock maandag.

Het aantal mensen dat het geweld ontvlucht, stijgt pijlsnel: vorige week donderdag had de VN het nog over 800.000 ontheemden. Ook de omstandigheden waarin ze moeten leven worden er niet beter op. ‘Ze zijn getraumatiseerd en moeten buiten in ijskoude temperaturen slapen, omdat de vluchtelingenkampen vol zitten. Moeders verbranden plastic om hun kinderen te verwarmen. Baby’s en jonge kinderen sterven van de koude’, zei Lowcock in een mededeling.