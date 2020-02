Clijsters over comeback: ‘Mag geen gewoonte maken van spreidstand’

‘Het was net niet’, zegt Kim Clijsters over haar comeback in Dubai. De tennisster blikt tijdens een persconferentie terug op de wedstrijd. Begin maart staat ze opnieuw op het veld, in Monterrey. ‘Daarvoor leg ik de verwachtingen zelf hoog.’

Na een wankele eerste set kwam Clijsters met een sterke tweede set, maar die was niet voldoende om Muguruza te verslaan. Het werd 2-6 en 6-7. En dat na zo’n zeven jaar zonder officiële wedstrijden. ‘Ik ben wel teleurgesteld dat ik er geen derde set kon uithalen, maar over de tweede set ben ik tevreden. Soms had ik het gevoel dat ik zonder al te veel na te denken aan het spelen was’, vertelt Clijsters aan de internationale pers. ‘Ik zag de bal goed, kon haar spel lezen en domineerde soms de rally.’

Op de vraag of het beter dan verwacht ging, heeft de tennisster geen eenduidig antwoord. ‘Ik ben altijd iemand geweest die in een wedstrijd nog een stapje hoger kon gaan. Ik hoopte dat ik dat niet verleerd had en dat ik daarop kon verderbouwen. In een wedstrijd is er toch een tikkeltje meer focus. Dat was er vandaag ook. Ik heb kansen gehad om daar in de tweede set iets meer mee te doen, om een derde set af te dwingen, maar het was net niet.’

‘Spreidstand is een automatisme’

Na een ijsbad voelt Clijsters zich naar eigen zeggen goed. ‘Ik ga mijn herstel voorzetten zoals gewoonlijk. We zullen morgen zien hoe mijn knieën en heupen aanvoelen. Ik wil daar ook niet aan denken, want dan trek je dat aan’, vertelt ze. Vooral haar spreidstand was opnieuw wennen. ‘Dat heb ik eerder op training niet gedaan’, gaf ze lachend toe. Van haar kinesist mocht ze dat eigenlijk niet. ‘Maar dat is een automatisme. Al mag ik er geen gewoonte van maken.’

Haar volgende wedstrijd is in Monterrey, begin maart. ‘Ik begrijp dat de verwachtingen nu nog gestegen zijn, maar dat is niet erg. Mijn verwachtingen zijn ook hoog.’ Ze kijkt ook tevreden terug op de tweede set. ‘Daar kon ik me weer in de wedstrijd knokken. Dat niveau moet ik proberen een volledige wedstrijd aan te houden. Daar gaan we nu op training aan werken. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we gaan er wel naartoe.’

Voicemails naar kinderen

Clijsters heeft nog niet met haar kinderen gepraat. ‘Het is heel moeilijk om hier op FaceTime te geraken. Ik laat wel voicemails achter, maar ik heb minder contact dan ik zou willen. Ik kan dus nog niet zeggen hoe zij zich voelen.’

‘De initiële reacties van mijn kinderen op mijn comeback waren heel gemengd. Jada vond dat ik het moest doen. Jack, onze middelste, hoopte dat ik zou verliezen, “zodat je sneller thuis bent”. De jongste is nog te jong om het echt te verstaan. Maar ze zien me oefenen, ze tennissen zelf, en ze steunen me.’