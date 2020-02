Internationale pers vol lof over Kim Clijsters: ‘Ze schitterde bij haar comeback’

Kim Clijsters heeft haar comeback niet gemist. Onze landgenote verloor haar eerste partij dan wel in twee sets (2-6, 6-7) tegen de Spaanse Garbine Muguruza, maar toonde wel haar klasse en haar tanden. Dat is ook de internationale pers niet ontgaan.

‘Belgian shines in comeback defeat’, strooit de BBC meteen met complimentjes. ‘Clijsters schitterde bij haar comeback. Ze speelde opvallend sterk in haar eerste WTA-match in bijna acht jaar. De 36-jarige Belgische hield gelijke tred met Muguruza vanop de baseline, pakte uit met enkele verbluffende winners en kwam zelfs terug van een dubbele break in de tweede set. Het ontbrak Clijsters aan scherpte in het begin van de match, maar na de 3-0-achterstand in de tweede set begon ze de bal goed te raken en Muguruza begon te sukkelen met haar eigen opslag. In de tiebreak hervond de Spaanse haar goede vorm en besliste ze de match met een sterke eerste service.’

Foto: rr

Bij de Nederlandse NOS zagen ze vooral nog werkpunten voor onze landgenote. ‘Clijsters begon stroef aan de wedstrijd en werd al snel gebroken door de Spaanse. Zelf kon ze haar breakpoints niet benutten. Vooral de service van Clijsters liet nog te wensen over. Daartegenover stonden wel veel harde en zuivere slagen, waardoor ze er in de tweede set een tiebreak uitsleepte.’

Foto: rr

‘Een hoopvolle nederlaag’, zo verwoordde het gezaghebbende Franse L’Equipe. ‘Une défaite prometteuse’, klinkt dat mooi in het Frans. ‘Er waren alleen vragen rond deze wedstrijd. Gedurende anderhalve set, tot 6-2, 3-0 in het voordeel van Muguruza, ontbrak het Clijsters duidelijk aan anticipatie op en lezen van de wedstrijd. Maar Clijsters rebelleerde nadien. Vanuit een goede positie bracht ze de nummer zestien van de wereld in moeilijkheden met haar zware slag. Clijsters weet nu waar ze aan zal moeten werken, vooral haar service. Maar bovenal zal ze voldoening hebben van haar comeback in de match tegen één van de beste speelsters ter wereld. In België kunnen drie kinderen trots zijn op hun moeder.’

Ook in Spanje zagen ze dat hun landgenote Muguruza het niet onder de markt had met Clijsters. ‘Muguruza won dan wel, maar de Belgische heeft laten zien dat ze niet zomaar als hobby is teruggekeerd’, schrijft Marca. ‘Dit was een hoopvolle comeback voor Kim, die haar mannetje stond tegen een sterke rivale. Je kan ervan uitgaan dat ze nog meer zal laten zien op de toptoernooien. Ze bewees op de court dat de kwaliteit van haar slagen niet geleden heeft onder de tand des tijds. Al was haar lichaamsgewicht wel duidelijk hoger dan dat van haar topjaren in het circuit. Naarmate ze meer wedstrijden zal spelen, zal Clijsters zeker nog vooruitgang boeken.’

Ook Christopher Clarey, de tennisautoriteit van New York Times, heeft genoten van de Kimback. ‘Muguruza won dan wel van Clijsters, maar als je niet beter wist zou je nooit kunnen raden dat de 36-jarige Clijsters meer dan zeven jaar weg is geweest. Ze is nog steeds een ballenmepster van wereldklasse. Ze heeft nog veel werkpunten, onder andere haar tweede opslag. Maar er is ook al veel om opgetogen over te zijn.’