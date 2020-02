Gent toch akkoord met toewijzing Eleven Sports, Antwerp buigt niet

AA Gent stapt dan toch mee in de collectieve verkoop van de mediarechten. Dat meldden de Buffalo’s maandag, nadat voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie een ‘verhelderend onderhoud’ hadden met Pro League-voorzitter Peter Croonen.

Op Antwerp na zijn nu alle 24 profclubs akkoord met de toewijzing van het voetbalcontract aan Eleven Sports. De sportzender legde een bedrag van 103 miljoen euro neer en krijgt daarom de volgende vijf jaar alle mediarechten voor het Belgische voetbal. Het is nog onduidelijk wat de beslissing van AA Gent en Antwerp betekent voor het tv-contract.

Vorige week stemde AA Gent verrassend tegen over de toewijzing van het voetbalcontract. De Buffalo’s waren het niet eens met het project dat Eleven Sports voorstelde en stapten uit de collectieve verkoop. Daardoor legden de Gentenaars een bom onder de deal met de sportzender. Voorzitter Ivan De Witte vond toen dat er meer in zat. Antwerp weigerde dan weer voor financiële redenen. Het grootste deel van de meeropbrengst van 20,5 miljoen euro zou naar de G5 (AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk en Standard) gaan, maar daar was Antwerp niet mee akkoord.