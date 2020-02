Clijsters onderuit in eerste wedstrijd, maar dwingt tegenstand tot het uiterste

Meer dan zeven jaar na haar tweede pensioen maakte onze 36-jarige landgenote een meer dan geslaagde comeback tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza op het tennistoernooi van Dubai. Clijsters verloor wel in twee sets (6-3, 7-6 (8-6)) tegen de verliezende finaliste van de voorbije Australian Open, maar liet na een aarzelende start vlagen zien van het tennis waarmee ze het ooit tot nummer één van de wereld schopte. De tegenstand is bij deze gewaarschuwd.

2 september 2012. Zo lang was het geleden dat Kim Clijsters nog eens een officiële wedstrijd had gespeeld. Zeven en half jaar na haar verlies tegen Laura Robson in de tweede ronde van US Open wachtte de Spaanse Garbiñe Muguruza op Clijsters in de eerste ronde van Dubai Duty Free Tennis Championships. Het centre court van Dubai gaf onze 36-jarige landgenote een hartverwarmend applaus bij haar intrede. Een aardig legioen Belgische fans had de weg gevonden naar de tribunes in de golfstaat.

Waren het de zenuwen? Was het een gebrek aan matchritme? Clijsters begon alvast erg onzeker aan haar allereerste partij. Ze mocht zelf serveren en pakte ook het eerste puntje. Maar nadien volgden twee dubbele fouten en kreeg ze drie breakpunten tegen. Een kans die je Garbiñe Muguruza, net als Clijsters voormalig nummer één van de wereld, niet moet geven. De 26-jarige Spaanse verzilverde haar derde break-kans en stoomde meteen ook door naar 2-0.

Gebalde vuist

Maar eens de eerste plankenkoorts was verdwenen, kreeg het publiek in Dubai vlagen van de klasse van de oude Clijsters te zien. Een sterke eerste service, loeiharde forehands en pienter spelinzicht. Na twee games kwam de Limburgse verdiend voor het eerst op het scorebord. Bij 3-1 in de eerste set sloeg Clijsters haar eerste ace en toonde ze voor het eerst een verbeten gebalde vuist na een prachtige gewonnen rally.

Maar aan de overkant stond Muguruza, enkele weken geleden nog finaliste op de Australian Open, gewoon erg solide te spelen. De Spaanse profiteerde van elke kans die Clijsters liet liggen. Bij 4-2 ging ze een tweede keer door de opslag van onze landgenote en na een half uur mocht ze zelf serveren voor de eerste set. De vechtjas in Clijsters toonde haar tanden, maar na drie onbenutte breakballen haalde Muguruza de eerste set toch met 6-2 binnen.

Een mentale tik waar Clijsters toch even van moest bekomen. In een mum van tijd stond ze ook 3-0 achter in de tweede set. Een gevolg van twee verloren eigen opslaggames. Clijsters vervloekte zichzelf omwille van de vele dubbele fouten. Een vertwijfelde blik richting tribune volgde, maar de knop werd snel omgedraaid.

Plots is het geloof er wel

Plots ging Clijsters schijnbaar bevrijd spelen. De langere rally’s, die in de eerste set nog allemaal verloren gingen, vielen nu wel stilaan in het voordeel van onze landgenote. Vooral met haar machtige forehand bracht Clijsters de nummer 16 van de wereldranglijst aan het wankelen. Tot ongeloof van de tribunes - en misschien ook wel zichzelf - knokte de Limburgse zich via twee breaks terug naar 4-4.

In een intens slot van de tweede set gaven de twee speelsters elkaar geen duimbreed toe. Een tiebreak moest voor de beslissing zorgen. Daarin hielden ze gelijke tred tot 6-6, maar kantelde het momentum finaal toch in het voordeel van de Spaanse die haar allerbeste niveau moest bovenhalen om onze landgenote op de knieën te dwingen. De tweede matchbal was de goede: 8-6.

“Ze zal het iedereen moeilijk maken”

“Het was een bijzondere partij. Clijsters blijft een geweldige speelster”, gaf Muguruza achteraf toe. “Ze zal het iedereen moeilijk maken in de toekomst. Clijsters speelde erg goed vandaag, maar dat had ik al wel van haar verwacht. Ik heb gewoon geprobeerd om kalm te blijven en mijn eigen spel te spelen.”

Clijsters sneuvelt dus in de eerste ronde van Dubai, maar kan zich optrekken aan een bijzonder sterke partij in haar comeback-match. Begin maart trekt ze naar het WTA-toernooi van Monterrey (Mexico).