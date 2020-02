Een unieke binnenzee in Spanje gaat dood. En dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het fruit dat in onze supermarkten ligt

Mar Menor, een lagune in zuid-Spanje, was vroeger helderblauw. Nu is het water groen als erwtensoep en is er veel leven uit verdwenen. ‘Er moet heel snel ingegrepen worden.’

De kans is groot dat op korte termijn al het leven uit Mar Menor verdwijnt. Een uniek ecosysteem dat verloren gaat door de intensieve landbouw in het gebied ernaast. Journalist Corry Hancké bezocht het gebied en sprak met zowel ecologen als landbouwers. Twee partijen die lijnrecht tegenover klaar staan.

Meer weten

Lees hier het artikel van Corry Hancké over Mar Menor.

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Corry Hancké | Host Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle | Audioproductie Joris Van Damme en Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.