E-voting populairder bij sociale verkiezingen

Tijdens de sociale verkiezingen zal vijftien procent van de ondernemingen elektronisch stemmen. Dat is een groot verschil met de één procent tijdens de vorige stemming.

Acerta, een HR-dienstenbedrijf, meldt dat vijftien procent van de bedrijven elektronisch zal stemmen tijdens de sociale verkiezingen van mei 2020. Tijdens de vorige verkiezingen in 2016 was dat nog niet eens één procent. Vooral grote ICT-bedrijven kiezen voor e-voting.

De stijging is volgens Acerta te wijten aan de vele voordelen die het met zich meebrengt. E-voting is snel, je kan thuis of op verplaatsing stemmen en de telling wordt automatisch gedaan. Elektronisch stemmen is ten opzichte van de vorige verkiezingen gemakkelijker geworden. E-voting hoeft niet meer via een stembureau, maar kan je overal doen via het beveiligde netwerk van de werkgever.