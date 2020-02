Nog geen inschrijvingen voor Belgische imamopleiding

Hoewel de Belgische imamopleiding volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in februari van start moest gaan, zijn er nog geen studenten ingeschreven. Dat schrijft het Leuvense studentenblad Veto en wordt bevestigd door KU Leuven.

‘De bedoeling moet echt zijn dat er gepredikt wordt door mensen die in België gevormd zijn’, zei Geens over de opleiding. Eind december herhaalde de vicepremier dat de eerste studenten in februari konden beginnen. Na zes jaar zouden de eerste in België gevormde imams afstuderen, maar daar lijkt nu geen sprake meer van: er is geen enkele student ingeschreven. Oorspronkelijk werd er gemikt op dertig studenten.

De nieuwe opleiding moest de instroom van buitenlandse imams inperken. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) noemde de gewoonte om buitenlandse imams actief te laten zijn in België ‘onwenselijk en onhoudbaar’ nadat in december werd aangekondigd dat Turkije veertig imams naar België zou sturen.

KU Leuven benadrukt dat het geen aparte opleiding is, maar een opleiding in samenwerking met Afor, een speciaal opgerichte academie voor islamstudies. Om te slagen moeten studenten een getuigschrift halen door twee jaar vakken te volgen die de universiteit organiseert. Daarin zitten onder meer recht, sociologie en Arabische filosofie vervat. Er worden dus geen nieuwe vakken ingericht voor de opleiding.

Zes jaar studeren

Na dat eerste luik van twee jaar moeten de studenten nog vier jaar theologische vorming volgen bij Afor, een academie die opgericht werd in overleg met de regering en de Moslimexecutieve. Daarbij hoort bijvoorbeeld de Koranstudie. Voor het luik theologie is ook een stage voorzien.

De imamopleiding was een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie die werd opgericht na de aanslagen van 22 maart 2016. Volgend jaar zal ook UCLouvain een imamopleiding krijgen, zo werd vorige maand aangekondigd. Erkende imams kunnen aan de slag in een moskee die erkend is door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid en worden dan betaald door de Belgische overheid.