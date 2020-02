Dalle: ‘Hoofdstuk over problemen aan top VRT afsluiten’

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) noemt het vertrek van Claes een beslissing in het belang van de openbare omroep. ‘Ik hoop dat de VRT nu de rangen sluit’, klinkt het in een mededeling. Ook de socialistische vakbond en Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A) willen dat de aandacht nu komt te liggen op de nieuwe beheersovereenkomst.

Dalle zegt dat de VRT ‘het hoofdstuk van de problemen aan de top nu kan afsluiten, en opnieuw vooruit kan kijken’. ‘De afgelopen weken en maanden waren moeilijk voor de medewerkers van de VRT. Ik heb daar begrip voor. Met de aanstelling van Leo Hellemans als interim-bestuurder werd een belangrijke stap gezet om de rust te laten terugkeren binnen de VRT en werk te maken van een goed functionerend directiecollege.’

De zoektocht naar een nieuwe gedelegeerd bestuurder is ondertussen opgestart. ‘Bedoeling is om tegen de zomer een nieuwe gedelegeerd bestuurder aan te duiden zodat hij of zij nog mee kan onderhandelen voor de nieuwe beheersovereenkomst.’

De voorbereidingen voor de nieuwe beheersovereenkomst zijn al volop bezig, aldus Dalle nog. ‘De Vlaamse regering wil met de VRT een ambitieuze beheersovereenkomst afsluiten die garandeert dat de VRT een kwaliteitsvolle en sterke omroep blijft in een snel veranderend medialandschap.’

‘Logisch’

‘Dit was de enige logische beslissing’, zegt Wies Descheemaeker van ACOD-VRT. Vanaf nu kunnen we naar de toekomst kijken en aan de beheersovereenkomst beginnen te werken.’ De vakbonden hadden in het conflict aan de top van de VRT de kant van toenmalig ceo Paul Lembrechts gekozen. Vooral omdat die zich openlijk verzet had tegen de besparingen die de Vlaamse regering de VRT opgelegd had.

‘Zo snel mogelijk opvolger’

Ook Katia Segers, SP.A-mediaspecialist en mediaprofessor aan de VUB, noemt het vertrek ‘de enige juiste beslissing in het belang van onze openbare omroep’. ‘Het was cruciaal dat er zo snel mogelijk duidelijkheid kwam zodat de rust zich kan herstellen binnen het huis van vertrouwen.’

De zoektocht naar een nieuwe ceo en de vervanging van de directeur Productie en Media moeten volgens Segers ‘zo snel mogelijk’ gebeuren. De VRT moet zo ‘met krachtige stem de onderhandelingen voeren met de Vlaamse regering’.

‘Voor de SP.A is het belangrijk dat alle Vlamingen kunnen blijven rekenen op een sterke openbare omroep die garant staat voor kwaliteitsvolle en diverse programma’s en nieuws via televisie, radio en online, die voor iedereen toegankelijk zijn.’