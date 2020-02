Waarom de comeback van Kim Clijsters niet op Vlaamse zenders te zien is

Vandaag start Kim Clijsters (36) het derde hoofdstuk in haar tenniscarrière. Voor het eerst sinds 2012 speelt de Limburgse een wedstrijdmatch, in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi in Dubai. De match is overal live te volgen, behalve op de Vlaamse zenders.

De match van Clijsters tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 16) wordt uitgezonden in Nederland, Frankrijk en heel wat andere Europese landen. Maar in Vlaanderen zendt geen enkele zender de match uit. ‘Dat valt eenvoudig te verklaren’, klinkt het bij de VRT. ‘We hebben de uitzendrechten van die wedstrijd niet.’

Hetzelfde verhaal keert terug bij VTM. ‘We hadden de wedstrijd graag uitgezonden, maar toen we ons over de uitzendrechten bogen, konden we de match niet apart aankopen. We hebben twee reporters ter plaatse voor ons journaal en brengen op die manier verslag van de wedstrijd uit.’

Ook bij Play Sports, de sportafdeling van Telenet, klinkt hetzelfde liedje: ‘Er zijn contacten geweest met de rechtenhouders van het WTA-toernooi, maar er is geen akkoord bereikt. Enkel de wedstrijden met Clijsters opkopen bleek niet mogelijk. Jammer voor de kijkers, maar helaas.’