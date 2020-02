Twee granaten ontploft in Kalmthoutse woonwijk

In een woonwijk in Kalmthout zijn zondagnacht twee granaten ontploft. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Een woning raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

De granaten ontploften rond 3.30u in de tuin van een woning in de Van Geertenlaan, een doodlopende straat in een rustige woonwijk.

‘Enkele omwonenden hebben ’s nachts de knallen gehoord, maar er werd niet meteen aangifte gedaan. Dat gebeurde pas maandagochtend vroeg’, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Enkele ramen zijn gesneuveld. Het labo en de ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse. Het onderzoek wordt verdergezet door de federale gerechtelijke politie. Het motief achter de aanslag is voorlopig onduidelijk.